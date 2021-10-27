Serdar Noorzad’dan yeni bir e-ticaret markası

Afganistan'ın en başarılı genç iş adamlarından Serdar Noorzad, Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını hayata geçirmek için kolları sıvadı. İstanbul-Yenibosna'da da bir şubesi bulunan, Dubai merkezli aile şirketi Noorzad Petrokimya'da CEO olarak görev yapan Noorzad'ın ilk hedefi, pandemi döneminde yükselişe geçen e-ticaret sektörüne adım atmak: "Teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak hepimizin alışveriş alışkanlıkları değişti. Online mağazalar sayesinde ihtiyaç duyduğumuz her ürüne zahmet çekmeden ulaşabiliyoruz artık. Tek bir 'tık'la tüm dünya ayağımıza seriliyor. Dolayısıyla e-ticaret siteleri son yılların yükselen değeri. Petrokimya sektörünün ardından biz de yeni dünyaya ayak uydurarak iddialı bir markayla bu sektöre adım atmaya karar verdik."



YEREL FİRMALARA DA FIRSAT SUNACAĞIZ

Serdar Noorzad, kuracağı markayla Çin ve Hindistan'dan ithal edeceği ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunacak: "Açacağımız sitede, gıda ve giyim ürünleri haricinde çok ihtiyaç duyulan ürünleri her bütçeye yönelik fiyatlarla tüketiciye sunacağız. Önce İstanbul'da, ardından Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde dağıtım merkezleri kurmayı planlıyoruz. İlk adımları attık. Benim bu projeyle bir hedefim de İstanbul dışında dağıtım merkezi kuracağımız şehirlerin gelişmesine katkı sağlamak. Ayrıca yerel bazda üretim yapan firmalara da bir fırsat sunmuş olacağız."

FARKLI SEKTÖRLERDEKİ YATIRIM PROJELERİMİ YAKINDA DUYURACAĞIM

Petrol şirketindeki işi nedeniyle Afganistan, Çin ve Türkmenistan'a da sık sık giden Serdar Noorzad, yatırımlarını Türkiye'de yoğunlaştırma kararı aldığını açıkladı: "Noorzad Petrokimya'daki görevim sebebiyle sık sık seyahate çıkıyorum. Son dönemde özellikle İstanbul ve Dubai arasında mekik dokuyorum. Farklı iş kollarına yönelme kararı aldığımda, planlarımı Türkiye'de hayata geçirmenin, buradaki yüksek potansiyel nedeniyle daha doğru olacağını düşündüm. Kuracağımız e-ticaret sitesinin ardından farklı sektörlerde de yatırımlar yapacağız, onların da ilk adımlarını atmaya başladık. Gerekli anlaşmalar sağlandıktan sonra o projelerimi de duyuracağım."