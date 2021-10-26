Fındık üreticilerine müjde! Binlerce fidan dağıtılacak
Trabzon'da yürütmeye alınan proje kapsamında fındık üreticilerine 40 bin fidan dağıtılacak. TTB Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı açıklamada “ 740 bin hektarlık bir alanda son yılların ortalaması ile 650-700 bin ton fındık üretiyoruz. Oysa bu en az 2 katı olmalı.” dedi.
Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (KFMİB) desteği ile 4 seneden beri yürütülen proje kapsamında, bahçe yenilemesi yapacak çiftçilere dağıtılacak 40 bin fidanın dikimi için eğitim çalışmalarına başlandı.
ÜRETİCİLERE EĞİTİM VERİLİYOR
Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi kapsamında kasımda dağıtımı yapılacak ve büyük bölümünü geç açtığı için soğuklardan olumsuz etkilenmeyen ve verimi de yüksek olan "Yomra sivrisi" türü fidanlardan almak için başvuruda bulunan yaklaşık 40 üretici, TTB Salonunda organize edilen eğitimde bir araya geldi.
VERİM VE KALİTEYİ ARTTIRMAK İÇİN SEFERBERLİK
TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 2013'de örnek bahçeler kurarak hayata geçirdikleri verim ve kaliteyi artırma çalışmalarının tüm Türkiye'de sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından da uygulanmaya başlandığını söyledi.
" 5 MİLYAR DÖVİZ KAZANABİLİRİZ"
Ergan, fındık alanlarının yenilenerek ürünün verim ve kalitesinin arttırılmasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü halen 740 bin hektarlık bir alanda son yılların ortalaması ile 650-700 bin ton fındık üretiyoruz. Oysa bu en az 2 katı olmalı. Olduğu zaman da tamamını ihraç ederek, 4-5 milyar dolar döviz kazanabiliriz. Bunun için çok çalışıp, çok üretmeliyiz" dedi.
3 İLÇEDE BAHÇE UYGULAMASI
Üreticilere proje ve fidan dikimi aşamaları ile ilgili bilgi veren TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ise 8-9 Kasım'da üç ilçede bahçe uygulamaları yapılacağını ve uzmanlar tarafından üreticilere bilgi verileceğini anlattı.
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