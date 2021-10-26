Fındık üreticilerine müjde! Binlerce fidan dağıtılacak

" 5 MİLYAR DÖVİZ KAZANABİLİRİZ"

Ergan, fındık alanlarının yenilenerek ürünün verim ve kalitesinin arttırılmasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü halen 740 bin hektarlık bir alanda son yılların ortalaması ile 650-700 bin ton fındık üretiyoruz. Oysa bu en az 2 katı olmalı. Olduğu zaman da tamamını ihraç ederek, 4-5 milyar dolar döviz kazanabiliriz. Bunun için çok çalışıp, çok üretmeliyiz" dedi.