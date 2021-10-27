Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak? 28 Ekim öğleden sonra EFT yapılır mı?

28 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?

28 Ekim saat 13.00'e kadar EFT yapılabilecek. Öğleden sonra yapılan EFT işlemleri 29 Ekim Cuma günü de resmi tatil olduğu için bir sonraki iş gününde yani pazartesi günü hesaplara geçecek.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte banka banka çalışma saatleri: