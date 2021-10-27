Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak? 28 Ekim öğleden sonra EFT yapılır mı?
Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim 13.00'ten sonra başlayacak. Bankalarda işleri olan vatandaşlar ise 28 Ekim'de bankaların açık olup olmadığını, öğleden sonra EFT yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başaldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak? 28 Ekim öğleden sonra EFT yapılır mı? İşte cevaplar...
28 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. 28 Ekim'de bankada işleri olan vatandaşlar bankaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün bankalar açık mı? 28 Ekim bankalar yarım gün mü çalışacak? 28 Ekim öğleden sonra EFT yapılır mı? İşte haberin detayları...
28 EKİM'DE BANKALAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim öğleden sonra başlayıp, 29 Ekim'in tamamını kapsayacak şekilde 1,5 gün olarak uygulanıyor.
Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü bankalar öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra bankalar hizmet vermeyecek.
28 EKİM'DE EFT YAPILIR MI?
28 Ekim saat 13.00'e kadar EFT yapılabilecek. Öğleden sonra yapılan EFT işlemleri 29 Ekim Cuma günü de resmi tatil olduğu için bir sonraki iş gününde yani pazartesi günü hesaplara geçecek.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte banka banka çalışma saatleri:
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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