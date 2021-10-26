Türk Hava Yolları New York borsasında kapanış zilini çaldı

Bu sene 43'üncüsü yapılacak 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusunun ana sponsorluğunu (presenting sponsor) THY üstlendi.

THY, Empire State Binası'na çıkma koşusu nedeniyle dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip borsası olan ve piyasa değeri en büyük şirketlere ev sahipliği yapan New York borsasında düzenlenen etkinlikte borsa işlemleri kapanış zilini çaldı.