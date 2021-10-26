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Son dakika | BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den flaş açıklama: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumdadır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Son dakika | BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’den flaş açıklama: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumdadır

Son dakika haberi...BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır."

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Sektör finansal dalgalanma ve şoklara direncini koruyor" dedi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini koruduğunu vurgulayarak, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" açıklamasında bulundu.

"SEKTÖRÜMÜZ NETTE DÖVİZ FAZLASINA SAHİP"
Akben, "Bankacılık sektörü nette döviz fazlasına sahip. Vatandaşlarımızın yanıltıcı ve yorumlara itibar etmemesi önem taşımaktadır." diye konuştu.

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