Son dakika | BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’den flaş açıklama: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumdadır

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Sektör finansal dalgalanma ve şoklara direncini koruyor" dedi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini koruduğunu vurgulayarak, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir. Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" açıklamasında bulundu.

"SEKTÖRÜMÜZ NETTE DÖVİZ FAZLASINA SAHİP"

Akben, "Bankacılık sektörü nette döviz fazlasına sahip. Vatandaşlarımızın yanıltıcı ve yorumlara itibar etmemesi önem taşımaktadır." diye konuştu.