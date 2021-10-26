Son dakika | Bakanlık duyurdu! 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1'i kanser, 1'i prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve 1'i doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 2'sinin yerli üretim olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 9 adedi ithal, 2 adedi yerli üretim olan toplam 11 ilacın yayımlandığını duyurdu.
Bilgin, geri ödeme listesine son olarak eklenen 11 ilaç ve yapılan düzenlemeler ile yurt içi ilaç listesinde 8 bin 362, yurt dışı ilaç listesinde 380 olmak üzere SGK tarafından ödenen ilaç sayısının toplam 8 bin 742'ye ulaşacağını ifade ederken, SUT düzenlemesi ile ayrıca protein metabolizması bozukluklarında ve çölyak hastalığında hastaların kısıtlı diyetleri sebebiyle kullandıkları hayati öneme haiz özel formüllü un ve özel formül içeren mamul ürünler için ödenmekte olan aylık nakdi fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yapıldığını kaydetti.
Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Bilgin, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.
Söz konusu ilaçlardan 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi antidepresan ilaç, 3 adedi immünosüpresant ilaç, 3 adedi immunoglobulin, 1 adedi prematüre bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi sezeryan sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi sindirim sistemi ve metabolizma ilacıdır.
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