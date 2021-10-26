Gıda fiyatlarına yeni önlem! Ürün Gözetim Mekanizması oluşturulacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda gelecek yıla ilişkin olarak enflasyon ve para politikası alanlarında yürütülecek politika ve tedbirlere de yer verildi.

2022 yılında para politikasının temel amacı, güçlü bir para politikası duruşu ve politika eş güdümüyle para ve maliye politikası araçlarının etkin kullanımına devam edilerek, finansal istikrarın da gözetilmesiyle fiyat istikrarını sağlamak ve korumak olarak belirlendi.

Bu kapsamda, para politikası araçları güçlü bir şekilde kullanılmaya devam edilecek. Para, maliye ve gelir politikaları koordineli olarak yürütülecek.