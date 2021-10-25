Yarım gün çalışan anneye 3.550 TL! İŞKUR ödeme yapıyor

Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor. Tüm anneler süresine göre belirlenen tutarı alıyor. İşveren de annelere çalıştıkları sürenin ücretini ödüyor. Yani işyeri de yarım maaş veriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN