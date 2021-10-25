Yarım gün çalışan anneye 3.550 TL! İŞKUR ödeme yapıyor
Anneye müjde! Anneler isterlerse doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. İşveren yarım maaş verirken, çalışılmayan süre için de İŞKUR ödeme yapıyor. İlk çocuğunu dünyaya gönderene devlet desteği 3 bin 550 lirayı buluyor. İşte detaylar...
SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor.
Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.
İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor.
Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten 3 bin 550 lira alıyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirip 4 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un ödediği para 7 bin 100 lira olurken; bu tutar üçüncü doğumunu yapanlarda 10 bin 651 lirayı buluyor.
Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor. Tüm anneler süresine göre belirlenen tutarı alıyor. İşveren de annelere çalıştıkları sürenin ücretini ödüyor. Yani işyeri de yarım maaş veriyor.
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