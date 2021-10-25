25 Ekim canlı dolar kuru! Serbest piyasada dolar kaç TL oldu? Dolar/TL kuru kaç lira?

Öte yandan piyasaların odağında yer alan bir diğer konu olan enflasyonla ilgili olarak ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları takip edildi. Yellen, enflasyonun 2022'nin ortalarına kadar devam edebileceğini, ancak durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

Açıklanmaya devam eden 3. çeyrek şirket bilançoları ise pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı ayrışmaların artmasına neden oluyor. Bu hafta S&P 500 şirketlerinden 200'ünün bilanço açıklaması beklenirken, bugünün takviminde Facebook ve HSBC gibi şirketlerin finansal sonuçları dikkati çekiyor.