25 Ekim canlı dolar kuru! Serbest piyasada dolar kaç TL oldu? Dolar/TL kuru kaç lira?
25 Ekim canlı dolar kuru! Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL ne kadar sorusuna yoğun şekilde yanıt aranıyor. Hafta sonunda dengesiz bir grafik çizerek yükselişini sürdüren dolar kurunun, haftanın ilk iş gününde ne kadar olacağı merak ediliyor. Dolar/TL kuru Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde yüzde 1'i aşan yükselişle gece saatlerinde 9,85 seviyesini görmüştü. Doların Türk Lirası karşısında 10 liraya yaklaşmasının ardından 25 Ekim dolar kuru merak ediliyor. Peki; Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL kaç lira? İşte detaylar!
25 Ekim canlı dolar kuru! Dolar kaç TL oldu? Dolar/TL kuru günün sorgulanan konularından birisi oldu. Dolar/TL son günlerdeki hızlı yükselişine hafta sonunda da devam etti. Piyasa aktörleri yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, TCMB politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti. Peki; 25 Ekim dolar kaç TL oldu? Dolar/TL kaç lira? İşte; 25 Ekim canlı dolar kuru!
DOLAR KAÇ TL OLDU?
Saat 09:00 itibariyle dolar TL karşısında 9,74 seviyesinde seyrediyor.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 9,7320 liradan, avro 11,3700 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 9,7300 liradan alınan dolar, 9,7320 liradan satılıyor. 11,3680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,3700 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.
DOLARDA GECE REKORU
Geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 200 baz puanlık faiz indirimiyle 9.27'den 9.66 TL'ye kadar yükselen Dolar/TL, Asya piyasalarındaki sığ işlemlerde 9.85 ile yeni tarihi zirvesini gördü.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Küresel piyasalarda, dünya genelinde artış eğiliminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarına ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3. çeyrek şirket finansal sonuçları hafta boyunca pay piyasalarında yatırımcıların odağında olacak.
Küresel pay piyasaları geçen hafta açıklanan 3. çeyrek şirket karlılıklarının beklentilerden iyi gelmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, enflasyon baskısı ve tedarik sorunları yatırımcıların risk iştahını törpüleyen etkenler arasında öne çıktı.
Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz oranlarını indirebileceğine ilişkin beklentilerin tekrar gündeme gelmesi ve piyasaların regüle edilmesinde sona gelindiğine yönelik tahminler Asya'da yeni haftanın açılışında pay piyasalarını destekledi.
Öte yandan piyasaların odağında yer alan bir diğer konu olan enflasyonla ilgili olarak ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları takip edildi. Yellen, enflasyonun 2022'nin ortalarına kadar devam edebileceğini, ancak durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.
Açıklanmaya devam eden 3. çeyrek şirket bilançoları ise pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı ayrışmaların artmasına neden oluyor. Bu hafta S&P 500 şirketlerinden 200'ünün bilanço açıklaması beklenirken, bugünün takviminde Facebook ve HSBC gibi şirketlerin finansal sonuçları dikkati çekiyor.
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