Halkbank kurumsal kredi faiz indirimi var mı? 25 Ekim Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...
Halkbank kurumsal kredi faiz indirimi var mı? Kamu bankalarının kredi faizlerinde indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Sabah saatlerinde gündeme gelen kredi faiz indiriminin ardından konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank kurumsal kredi faiz indirimi var mı? 25 Ekim Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...
Kamu bankaları kurumsal kredi faiz indirimi var mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin ardından sabah saatlerinde kamu bankalarında faiz indirimi yapıldığı konuşulmaya başlandı. Kamu bankaları tarafından söz konusu faiz indirimi hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kurumsal kredi faiz indirimi var mı? 25 Ekim Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları nedir? İşte cevaplar...
HALKBANK KURUMSAL KREDİ FAİZ İNDİRİMİ VAR MI?
Yapılan son dakika açıklamasına göre, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ticari ve konut kredi faizlerinde 2 puan düşürdü.
Buna göre, konut kredisinde 1 milyon TL altına yüzde 1,29 faiz oranı, konut kredisinde 1 milyon TL üstüne yüzde 1,34 faiz oranı uygulanacak.
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?
İşte kamu bankaları başta olmak üzere banka banka kredi faiz oranları:
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58
Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61
Hesaplı Evim Konut Kredisi: 1.38
Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58
Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63
Konut kredisi: 1.43
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredisi: 1.61
Konut Kredisi: 1,37
ING KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.59
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1,58
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev Kredisi-Hayat Sigortalı: 1.38
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)
1,79'dan başlayan (Sigortasız)
Konut kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.55
GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.69'dan başlayan
Taşıt kredisi: 1.62
Ev kredisi: 1.48 (120 ay)
YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlayan
Taşıt kredisi: 1,53
Konut kredisi: 1,44
QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.85
DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.89
Taşıt kredisi: 1.81
Mortgage Konut kredisi: 1.68
HSBC KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.90
Konut kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1,99
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