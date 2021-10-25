Halkbank kurumsal kredi faiz indirimi var mı? 25 Ekim Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları...

Kamu bankaları kurumsal kredi faiz indirimi var mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin ardından sabah saatlerinde kamu bankalarında faiz indirimi yapıldığı konuşulmaya başlandı. Kamu bankaları tarafından söz konusu faiz indirimi hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kurumsal kredi faiz indirimi var mı? 25 Ekim Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları nedir? İşte cevaplar...

HALKBANK KURUMSAL KREDİ FAİZ İNDİRİMİ VAR MI?

Yapılan son dakika açıklamasına göre, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ticari ve konut kredi faizlerinde 2 puan düşürdü.

Buna göre, konut kredisinde 1 milyon TL altına yüzde 1,29 faiz oranı, konut kredisinde 1 milyon TL üstüne yüzde 1,34 faiz oranı uygulanacak.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte kamu bankaları başta olmak üzere banka banka kredi faiz oranları: