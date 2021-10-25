Dün geceki artıştan sonra altında düşüş! Gram altın ne kadar oldu? (25 Ekim 2021)
Altın ne kadar oldu? Son dakika haberine göre; dün gece yükselişe geçen altın bugün (25 Ekim 2021) akşam saatlerinde düşüşe geçti. Peki gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın piyasalarında son durum...
İstanbul Kapalıçarşı'da 556 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 556,20 liradan satıldı.
3 bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 685 liradan, 507 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 511 liradan,
3 bin 581 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 601 liradan,
bin 790 liradan alınan Yarım Ziynet bin 800 liradan ve 895 liradan alınan Çeyrek Ziynet 900 liradan alıcısını buldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|558,00
|558,20
|556,00
|556,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.677,00
|3.698,00
|3.664,00
|3.685,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|509,00
|513,00
|507,00
|511,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.594,00
|3.614,00
|3.581,00
|3.601,00
|Yarım Ziynet
|1.797,00
|1.807,00
|1.790,00
|1.800,00
|Çeyrek Ziynet
|898,00
|903,00
|895,00
|900,00
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