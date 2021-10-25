1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu?
Benzin fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Benzin fiyatları hakkında son durumu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel fiyat bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Ekim güncel benzin fiyatları...
Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına yapılan 23 kuruş zammın ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklama ile güncel benzin fiyatları belli oldu. Peki, 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Ekim güncel benzin fiyatları...
MOTORİN VE LPG'DE ZAM VAR MI?
Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.
BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
İşte 26 Ekim itibarıyla geçerli olacak benzin fiyatları:
İstanbul benzin fiyatı: 8,36 TL
İstanbul motorin fiyatı: 8,16 TL
Ankara benzin fiyatı: 8,47 TL
Ankara motorin fiyatı: 8,24 TL
İzmir benzin fiyatı: 8,47 TL
İzmir motorin fiyatı: 8,26 TL
TÜRKİYE AKARYAKITTA UCUZ ÜLKELERİN BAŞINDA
Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100'leri aşan zamlar yaşanırken Türkiye geliştirdiği çözümlerle vatandaşı zamlara karşı olabildiğince korumaya çalışıyor. Enerji, Petrol, Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye'nin akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumunda olduğunu belirtti.
Aktaş, yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda yaşanan enerji krizinin, enerji türevlerinin tamamında kendini hissettirdiğini aktararak, "OPEC+ ülkelerinin ham petrol fiyatlarını 65-75 dolar bandında tutma isteği ya da başka bir tabir ile bu rakamların altında oluşacak işlemlerin pandemi süresinde yaşadıkları gelir kayıplarını kapatmayacak.
Olması düşüncesi nedeniyle ham petrol fiyatlarının yıl sonunu varil başına 90 dolar civarında kapatmasını bekliyoruz. Doğal olarak bu olası tekrar yükselme, akaryakıt fiyatlarını etkileyecek olup bizlere de bu, zam olarak yansıyabilir" dedi.
TÜRKİYE KDV DIŞI VERGİ ALMAYAN TEK ÜLKE
Aktaş, "Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına baktığımızda vergi oranı olarak OECD ülkeleri arasında Türkiye akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumunda olmasına rağmen eşel mobil sistemi ile sıfırlanan ÖTV nedeniyle OECD ülkeleri arasında akaryakıtta KDV dışında vergi almayan tek ülke konumundadır.
Vergi Almanya'da yüzde 63,9, Fransa'da yüzde 64,4 ve İngiltere'de ise yüzde 65,1'dir. OECD ülkeleri arasında benzinden en fazla vergi alan ülke ise yüzde 67,8 ile Finlandiya. Normal şartlarda Türkiye ise yüzde 52,7 oranı ile benzinden en az vergi alan yedinci ülke konumunda iken halkı akaryakıt zamlarından korumak için geliştirdiği eşel mobil sistemi ile bu oranı sıfıra çekmiştir.
Bu oranın şu ana kadar bir yıllık maliyeti de yaklaşık 34 milyara ulaşmıştır. Açıklanan enflasyon etki raporuna göre bu rakamın yıl sonunda yaklaşık 46 milyar lira civarlarına ulaşması beklenmektedir" dedi.
BENZİNİN LİTRESİ 11 LİRAYA ÇIKABİLİRDİ
Devletin eşel mobil sistemini geliştirmemiş olması halinde fiyatlara benzinde 2 lira 53 kuruş, motorinde 2 lira 5 kuruş ve LPG de litrede 1 lira KDV eklenmek zorunda kalınacağına dikkat çeken Aktaş, "Bu da benzinde fiyatın litrede 11 liraya çıkması demekti. Sendika olarak görüşümüz devletin vergisel kaynaklarının çeşitliliğini ve tahsilatlarını geliştirerek ÖTV'den kaynaklı bu kaybını telafi etmek yoluna gidip eşel mobil sisteminden gelen yükü taşımaya devam edeceği yönündedir. Eğer zorunlu bir durum oluşursa mayıs ayında olduğu gibi kısmİ oranda ÖTV iyileştirmesine gitmesi de mümkündür" dedi.
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