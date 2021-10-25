Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına yapılan 23 kuruş zammın ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklama ile güncel benzin fiyatları belli oldu. Peki, 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte 25 Ekim güncel benzin fiyatları...

MOTORİN VE LPG'DE ZAM VAR MI?

Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam yapıldığı bildirildi.

İşte 26 Ekim itibarıyla geçerli olacak benzin fiyatları: