Savunmadan ekonomiye büyük katkı! 3 milyar dolara yükseldi

800 MİLYON DOLARDAN 3 MİLAR DOLRA ÇIKTI

Üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Türkiye'yi dünyanın her yerinde aranan, tercih edilen, referans gösterilen bir seviyeye ulaştırdıklarına değinen Polat, "60 firma ile kurulduğumuzda hedefimiz sektörün tamamını temsil edebilmekti. Bugün 1100'e ulaşan üye sayımızla sektörümüzü bir araya getirdik, birlikte büyük bir güce ulaştık. Kurulduğumuzda 800 milyon dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolar seviyelerine çıkarttık. Yeni pazarlara ulaşma hedefimiz de ise bugün 170 ülkeye Ihracat gerçekleştiren bir sektör konumuna ulaştık." ifadesini kullandı.