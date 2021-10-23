Savunmadan ekonomiye büyük katkı! 3 milyar dolara yükseldi
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Polat, birliğin 10 yıllık çalışma döneminde sektördeki ihracatın 3 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti.
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, birliğin 10 yıllık çalışma döneminde sektördeki ihracatın 3 milyar Dolar seviyesine çıktığını, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeni hedefler için çalışacaklarını belirtti.
Polat, yaptığı yazılı açıklamada, sektörü dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokmak, tam bağımsızlık hedefinde yerli ve milli ürünlerle ihracatı artırmak amacıyla 60 firma ile başladıkları yürüyüşte 10 yılı geride bıraktıklarını ifade etti.
800 MİLYON DOLARDAN 3 MİLAR DOLRA ÇIKTI
Üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Türkiye'yi dünyanın her yerinde aranan, tercih edilen, referans gösterilen bir seviyeye ulaştırdıklarına değinen Polat, "60 firma ile kurulduğumuzda hedefimiz sektörün tamamını temsil edebilmekti. Bugün 1100'e ulaşan üye sayımızla sektörümüzü bir araya getirdik, birlikte büyük bir güce ulaştık. Kurulduğumuzda 800 milyon dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolar seviyelerine çıkarttık. Yeni pazarlara ulaşma hedefimiz de ise bugün 170 ülkeye Ihracat gerçekleştiren bir sektör konumuna ulaştık." ifadesini kullandı.
İHRACATA DEĞER KATTIK
Sektör olarak, geçen 10 yılda sadece mühimmat, parça ve ekipmanla sınırlı kalmayıp, gemi, helikopter, zırhlı araç, simülatör, roket ve füze sistemleri, İHA ve SİHA gibi platformların ihracatını gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, şunları kaydetti:
"Ülke ortalamasının çok üzerinde yer alan ihracat kilogram değerini yüzde 20 artırarak 60 dolara çıkararak ihracatımıza değer kattık. Savunma ve havacılık sektörü olarak en büyük hedefimiz Türkiye'nin gururu olmaktı. Havada, karada, denizde, uzayda ve siberde, bugün şanlı bayrağımız yerli ve milli ürünlerimizin üzerinde, dünyanın her yerinde…
10 yılda birlik olarak sektörümüzün geleceğine güvenle ve umutla bakıyor, birlikte başardıklarımızla yeni hedefler için cesaretleniyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü, birliğimizin 12'nci yılında tüm hedeflerimizi 12'den vurmak için çalışmaya, üretmeye ve başarmaya devam edeceğiz. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz."
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