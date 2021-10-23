Hükümet düğmeye bastı! Milyonlara prim teşviki

Bireysel emeklilik sistemine bu yılın sonu itibariyle 12.9 milyon kişi katılırken bu sayının gelecek yıl 13 milyon 500 bin, 2023'te de 14 milyon 500 bin olması bekleniyor.

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