Ali Kanata kimdir? Nerelidir? Ve kaç yaşında?

Ali Kanata; Daha çok sosyal medyadan eğitim danışmanı ve instagram fenomeni olarak tanınmaktadır. 1 Eylül 1995 Şanlıurfa Viranşehir doğumludur. Ali Kanata, instagram hesabından yılda yaklaşık olarak 40 bin öğrenciye ücretsiz rehberlik etmesiyle bilinmektedir.



Öğrencilere bilgi vermek beni mutlu ediyor!

Eğitime ciddi anlamda önem verdiğini anlatan Ali Kanata; "Eğitim ve öğretim sistemimizin son yıllarda bu kadar yükselmesi, devlet destekleri, vakıfların duyarlılığı ve bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu inanılmaz girişimler sayesinde artık, köy, kasaba, şehir farketmeden Türkiye'nin bir çok kentinde rahatlıkla kişiler, şehrini terk etmeden ilkokuldan, üniversiteye kadar ilerleyen bir süreci yaşaması bizim gibi eğitime gönüllü olan kişileri çok mutlu etmektedir. Önce devletimizin desteğiyle sonrasında bizim gibi kişilerinde bu konuda duyarlı olması gerektiğine inanan bir insanım, bu kadar öğrencilere gerek okul alanında, gerek ders alanında, gerek sınav süreçleri ve gerektiğinde hayat, yaşam alanında her türlü öğrencilere ve takipçilerine destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Şuana kadar yaklaşık 40.000 öğrenciye resmi olarak destek olmuşumdur. Elimden geldiğince de devam edeceğim. Instagram üzerinden hiç tanımadığım öğrencilere bilgi vermek beni mutlu ediyor. Hem lise, hem üniversite, hem üniversite hazırlık öğrencilerine instagram hesabı sayesinde ulaşıp, öğrencilere ücretsiz rehberlik yapıyoruz." dedi.



Ali Kanata; "Özellikle şuna da dikkat çekmek isterim; "Sürekli eğitim sisteminin alınan karalar ve alınan tedbirler doğrultusunda ufak çaplı değişmeler gösterdiği oluyor. Malum pandemi olduğu için bazı şeyler tabii ki de olacak, bunu kabul etmemek, kınamak yada protesto etmek doğru değil. Önemli olan, eğitim sisteminde alınan karalara karşı çıkarak enerji harcamaktansa, sonucu kabul edip enerjimizi çalışmalarımıza harcadığımızda çok daha başarılı oluruz." diye düşündüğünü belirtti.



Son olarak Ali Kanata sözlerine şunu ekledi; "Zor Durumda Olan Öğrencilere "Kırtasiye Malzemeleri için Katkı Sağlamak İstiyorum. Öğrencilerin maddi açıdan zor şartlarda olduğu şu dönemde, sosyal medyadan bana ulaşan çoğu kardeşimize özel çekilişler yaparak, destek olmayı sürdüreceğim."

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