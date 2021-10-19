19 Ekim altın yorumları: Bu değerlenme devam ederse... Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Ekim ayı itibarıyla yeniden yukarı yönlü hareket eden altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Yatırımcıların mercek altına aldığı altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geliyor. Bir süredir 500 liranın üzerinde işlem gören gram altın 19 Ekim Salı günü 531,23 liradan işlem gördü. Altın fiyatı, fünkü döviz kurundaki yükselişe paralel değer kazandı. Günü 529 liradan kapatan gram altın, 19 Ekim'e 532 liradan başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte 19 Ekim altın yorumları ve canlı altın fiyatları...
19 Ekim altın yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yurt içinde dolar kurundaki düşüş ile birlikte ons altın fiyatındaki yükseliş altın fiyatlarının artmasına sebep oldu. Altın fiyatlarında görülen yükseliş sonrası alım-satım yapmak isteyen yatırımcılar, fiyatlardaki seyrin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Uzmanların teknik analiz yorumu sonrası "Altın fiyatları ne olacak?" soruları yanıt bulmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte 19 Ekim altın yorumları ve canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 19 Ekim canlı altın fiyatları:
Altın fiyatları ne olacak? Yükseliş sürecek mi? Altın alım-satım yapılır mı? Haberimizin devamından uzmanların altın fiyatları yorumlarını görüntüleyebilirsiniz.
19 EKİM ALTIN YORUMLARI
Vakıf Yatırım 19 Ekim altın yorumu:
Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıflığın süreceğini düşünüyoruz. 1.850 üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece yükselişlerin satış fırsatı olacağı kanaatindeyiz. Ons altında 1.800 kısa vadede önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 1.800 üzerinde kapanışlar görmemiz halinde 1.830 bölgesine doğru tepkinin devamını görebiliriz. 1.765-1.745 ve 1.720 ise aşağıda destek olarak izlenmelidir.
Şeker Yatırım 19 Ekim altın yorumu
Güne yükselişle başlayan altında bu değerlenme devam ederse 1775 ve 1790 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Alımların zayıflamasıyla kar satışlarının yoğunlaşması durumunda ise 1771 ve 1751 seviyeleri destek oluşturabilir.
Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya 19 Ekim altın yorumu
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1775 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Bugün Asya seansında Dolar Endeksi ve tahvil faizleri gerilerken ons altının bu durumdan güç aldığı izleniyor. Bu sabah ABD 10 yıllıkları %1.58, Dolar Endeksi 93.68 yakınlarında seyrediyor. Dün, Çin'in ardından ABD'den gelen sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri de zayıf gelse de fiyatlamalarda çok etkili olmadı. Bugün de küresel piyasalarda yön değiştirici olması beklenen bir veri bulunmuyor.
Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalamasına denk gelen 1760 seviyesinden destek buluyor. 1760-1780 arasında bir görünüm hakim. 1780 direncinin aşılmadığı takdirde ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Yükselişlerde 1780 ve 1800 dirençlerinden baskı izlenebilir. Bu seviyelere yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağıda 22 günlük ortalamaya denk gelen 1760 seviyesi destek olarak izlenecek.
Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1780 / 1800 / 1815
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş 19 Ekim altın yorumu
Ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde görece yatay bir seyir izledi. Gün içerisinde 1760$ – 1773$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1765,05$ seviyesinden yataya yakın bir düşüşle kapattı. Bugün Asya seansında dolar endeksinde görülen hızlı geri çekilme hareketi paraleline ons altında da yukarı yönlü bir eğilimin oluştuğu izleniyor. Asya seansında 1775$ seviyesi üzerini test eden ons altın, bu sabah saatlerinde ise 1770$ – 1775$ bandında işlem görüyor. Teknik görünüme baktığımızda: Hatırlanacağı üzere ons altın geçtiğimiz hafta Cuma günkü kapanışı ile birlikte Eylül ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş kanalını aşağı yönlü kırmıştı (kanal kırılması aşağıdaki grafik üzerinden görülebilir). Dünkü yatay seyrin ardından bu sabah saatlerinde ise Cuma günü kırılan kanala doğru bir yükseliş çabası görülüyor.
Teknik göstergeler ons altının kanal içerisine girememesi durumunda mevcut yükselişin sınırlı kalabileceğini ve eski kanal çizgisine denk gelen 1775$ seviyesinin direnç görevi görebileceğini işaret ediyor. Ons altının, göstergelerin işaret ettiği üzere 1775$ üzerinde tutunamaması durumunda yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Bu senaryo altında kısa vadede Cuma günkü satış baskısının devam etmesini ve kısa vadede 1725$ – 1775$ bandında bir seyir oluşmasını bekleyebiliriz. Diğer yandan, 1775$ seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda ise geçtiğimiz hafta test edilen ancak yukarı yönlü kırılamayan 1800$ direncini takip edeceğiz. Bugün yurt dışında ABD Eylül Yapı Ruhsatları & Konut Başlangıçları verileri ile Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?
- Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…
- Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…
- Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!
- God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar?
- TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekiliş sonuçları…
- Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…
- MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...
- FB Antwerp maçı şifreli mi şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda?
- GSB mülakatları ne zaman yapılacak? 2021 GSB 2928 güvenlik, 1418 temizlik görevlisi sözlü mülakat tarihi açıklandı mı?
- Ersan Saner kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Başbakanı Ersan Saner biyografisi!