Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için flaş açıklama! 2021 altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 485 milyon 5 bin 276,29 lira, işlem miktarı ise 2.779 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 487 milyon 618 bin 132,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.