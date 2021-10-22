Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için flaş açıklama! 2021 altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün yüzde 3,3 üzerinde 545,5 liradan günü tamamlayarak değer kazanan altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe 552 lira seviyesinden başladı. Altın piyasasında, en düşük 540 bin 100 lira, en yüksek ise 557 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 555 bin 50 liradan tamamladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama geldi. Pek, gram altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte son gelişmeler...
Gram altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Son zamanlarda altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareketliliğin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar, konu hakkında uzman açıklamalarını yakından takip ediyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe de artışla başlamıştı. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldı? gram altın yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte haberin detayları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte 22 Ekim 2021 canlı altın fiyatları:
GRAM ALTIN 557 LİRAYI TEST ETTİ
Altın fiyatlarında dolar/TL'deki hareketliliğin etkisiyle yükseliş sürüyor. Gram altın 557,52 TL sınırında bulunurken, çeyrek altın da 890 lira seviyelerinin üzerini test etti.
Perşembe gününü 545 liradan kapadan gram altın, cuma gününe 546 lira seviyesinden başladıktan sonra gün içerisinde en yüksek 557 lira seviyesini gördü.
Haftanın son işlem gününe 1787 dolardan başlayan ons altın fiyatı ise kapanışta 1807 lira oldu.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
ABD'de enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğine dair endişeler piyasalarda küresel altın fiyatlarına destek verdi. Uzmanlar ayrıca 540 lira seviyelerinde kapanışların gelmesi halinde altında yeni hedefin 600 lira olduğuna vurgu yaptı.
Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.810 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.
ALTININ KİLOGRAMI 555 BİN 50 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 555 bin 50 liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük 540 bin 100 lira, en yüksek ise 557 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 555 bin 50 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 485 milyon 5 bin 276,29 lira, işlem miktarı ise 2.779 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 487 milyon 618 bin 132,14 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
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