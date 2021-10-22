Uşak’tan dünyaya satıyor! Hedefleri 50 milyon

KALİTELİ ÜRÜN İYİ İLİŞKİ

Dış pazarda tutunmanın zor olduğuna işaret eden Gedik, kaliteli ürün ve iyi ilişkilerle bunu başarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yeni girişimlerle Türk ürünlerini daha farklı ülkelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gedik, "Çin'e ihracatımızdan sonra Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi yerlere de ürün göndermeye başladık. Bunlar Çin'e ihracatımızdan sonra gelişen pazarlarımız oldu. Çin büyük bir pazar ve diğer ülkelere girişte referans olarak gösterdiğimizde işimiz çok daha kolay oluyor. Orta Amerika ülkeleri de gündemimizde. Şili, Küba, Venezuela da açılacak gibi durum var." diye konuştu.