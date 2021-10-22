Uşak’tan dünyaya satıyor! Hedefleri 50 milyon
Tavuk ayağı ile giriş yaptığı Çin pazarında kanatlı ürün yelpazesini büyüten Uşak'ta kurulan firma, buradan elde ettiği tecrübe ile Seyşeller, Filipinler, Maldivler gibi ada ülkelerine de satışa başladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Şu ana kadar Çin'e 10 milyon dolar değerinde 5 bin ton tavuk ayağı gönderdik. Ben inanıyorum ki sene sonunda Çin pazarında 50 milyon doları yakalayacağız." dedi.
"HEDEF İHRACAT KAPASİTEMİZİ ARTTIRMAK"
Çin'e ihracatın sorunsuz devam ettiğini kaydeden Gedik, şunları söyledi, "Hedefimiz 2022 yılında Çin'e olan ihracat kapasitemizi daha da artırmak. Tavuk ayağı artık toplam ihracatımızın içerisinde çok küçük bir rakam kalmaya başladı. Çünkü Çin'e ihracatımızın yüzde 75'ini tavuk ürünleri oluşturuyor."
"50 MİLYON DOLARI YAKALAYACAĞIZ"
"Şu ana kadar Çin'e 10 milyon dolar değerinde 5 bin ton tavuk ayağı gönderdik. Diğer tavuk ürünleri ise 15 bin ton. Onun da geri dönüşü 30 milyon dolar civarında. Ben inanıyorum ki sene sonunda Çin pazarında 50 milyon doları yakalayacağız."
KALİTELİ ÜRÜN İYİ İLİŞKİ
Dış pazarda tutunmanın zor olduğuna işaret eden Gedik, kaliteli ürün ve iyi ilişkilerle bunu başarmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Yeni girişimlerle Türk ürünlerini daha farklı ülkelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gedik, "Çin'e ihracatımızdan sonra Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi yerlere de ürün göndermeye başladık. Bunlar Çin'e ihracatımızdan sonra gelişen pazarlarımız oldu. Çin büyük bir pazar ve diğer ülkelere girişte referans olarak gösterdiğimizde işimiz çok daha kolay oluyor. Orta Amerika ülkeleri de gündemimizde. Şili, Küba, Venezuela da açılacak gibi durum var." diye konuştu.
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