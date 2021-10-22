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Altın ne kadar oldu? Gram altın zirveyi gördü (22 Ekim 2021 altın son durum)

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Altın ne kadar oldu? Gram altın zirveyi gördü 22 Ekim 2021 altın son durum

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı zirveyi gördü. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,99 artışla tamamladı. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, 22 Ayar Bilezik, ziynet altın fiyatlarında son durum...

İstanbul Kapalıçarşı'da 558 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 558,20 liradan satıldı.

3 bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 698 liradan,

509 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 513 liradan, 3 bin 594 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 614 liradan,

Bin 797 liradan alınan Yarım Ziynet bin 807 liradan ve 898 liradan alınan Çeyrek Ziynet 903 liradan satıldı.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 541,80 542,00 558,00 558,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.571,00 3.592,00 3.677,00 3.698,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 494,30 498,30 509,00 513,00
Lira(Tam) Ziynet 3.490,00 3.510,00 3.594,00 3.614,00
Yarım Ziynet 1.745,00 1.755,00 1.797,00 1.807,00
Çeyrek Ziynet 873,00 878,00 898,00 903,00


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