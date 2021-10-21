Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yenilik

2 BUÇUK MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.