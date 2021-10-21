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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yenilik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
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Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yenilik

Son dakika! Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri yeni yılın uygulamaya konmak üzere artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin liradan 50 bin liraya, kaza başına da 86 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.

2 BUÇUK MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540 bin TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.

Yönetmelikle, zorunlu trafik sigortasında; mesleki faaliyette bulunanlar için asgari sigorta teminat tutarları ile koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlar için bu tutarlara eklenecek teminat tutarları da yeniden belirlendi.

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