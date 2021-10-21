21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolarda sert hareket!

21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolar düştü mü? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; 2021 yılı Ekim ayı faiz oranlarının ne kadar olacağına ilişkin açıklama yapacak. Geçtiğimiz ay yapılan 100 baz puanlık düşüşün ardından gözler piyasalar Ekim ayı kararlarına kilitlendi. Peki; faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 21 Ekim dolar kaç lira? İşte piyasalardaki son gelişmeler!