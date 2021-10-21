21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolarda sert hareket!
21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faizi 2 puan indirmesiyle birlikte dolarda sert yükseliş yaşandı. Döviz kurlarını etkileyecek faiz kararlarının alınmasıyla Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimlerinde değişim yaşanması bekleniyordu. Kritik kararın açıklanmasının ardından döviz kurlarında hareketlilik başladı. Peki; faiz kararı sonrası dolar düştü mü? 21 Ekim dolar/TL ne kadar oldu? Eylül ayındaki toplantıda; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) 100 baz puan inerek yüzde 18'e düşürülmüştü. Bu kararın ardından dolar yukarı yönlü tepki vermişti. Kararın açıklanmasıyla birlikte dolar 9,45 TL seviyesini gördü.
21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolar düştü mü? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; 2021 yılı Ekim ayı faiz oranlarının ne kadar olacağına ilişkin açıklama yapacak. Geçtiğimiz ay yapılan 100 baz puanlık düşüşün ardından gözler piyasalar Ekim ayı kararlarına kilitlendi. Peki; faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 21 Ekim dolar kaç lira? İşte piyasalardaki son gelişmeler!
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Karar sonrası Dolar 9,45 seviyesine yükseldi.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde Dolar 9,29 TL'den, Euro 10,83 TL'den, Sterlin ise 12,84 TL'den işlem gördü. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2069 lira, avronun satış fiyatı ise 10,7430 lira olmuştu. Dolar/TL 9.3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
FAİZ İÇİN BEKLENTİLER NELER?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 21 Ekim güncel kredi faiz oranları! Tüm bankalar açıkladı…
- Altında yukarı yön! 21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
- 21 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira oldu? Faiz kararı sonrası dolar/TL ne kadar? Dolarda sert hareket!
- Cadılar Bayramı ne zaman? 2021 Cadılar Bayramı hangi gün? Cadılar Bayramı neden kutlanıyor?
- Diplomasını alana 5.500 lira maaş! Bu okuldan mezun olan hemen iş buluyor! Ayda 45 saat çalışmayla…
- Fırat Aydınus hangi takımlı? Beşiktaş – Galatasaray maçı hakemi Fırat Aydınus kimdir?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar dikkat! Bankalar yeni ödeme planları hazırladı! İşte, Ziraat, Akbank, İş Bankası faiz oranları…
- Öğrencilere 2.697 – 4.045 – 5.394 TL ödeme! İlkokul, lise, üniversiteliye eğitim parası! Saatler sonra hesapta!
- God of War Steam’e geldi mi? God of War sistem gereksinimleri nasıl olacak? God of War PC fiyatı ne kadar?
- TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! 21 Ekim TOKİ İzmir Kemalpaşa Çambel kura çekiliş sonuçları…
- Cepleri dolduracak düzenleme! Memur ve emekliye yüzde 25’e kadar zam! 3600 ek gösterge dahil maaş ve ikramiye tablosu…
- MEB 6.132 personel alımı başlıyor! 2021 MEB personel alımı başvuru ne zaman? Kadro dağılımı ve şartlar...