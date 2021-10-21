Altında yukarı yön! 21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL?
21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası altın fiyatları gündeme oturdu. Gram, çeyrek, yarım altın fiyatı kaç TL? Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi. Politika faizi yüzde 16'ya düşürüldü. Bu düşüşün ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşandı! Peki; faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım altın fiyatı ne kadar oldu? Kararın açıklanmasıyla altının gramı 532 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı.
Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası gram, çeyrek, yarım altın fiyatı sorgulanıyor. 21 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Karar sonrası gram altın 532 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. 21 Ekim gram, çeyrek, yarım altın fiyatları yoğun şekilde araştırılıyor. Merkez Bankası açıkladığı kararla politika faizini yüzde 16'ya düşürdü.
21 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Saat 14:15 itibariyle altın fiyatları şu şekilde oluştu.
GRAM ALTIN FİYATI
529,95
532,24
%0,48
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
531,55
531,65
%0,73
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.785,06
1.785,38
%-0,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
851,33
870,16
%0,73
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.402,34
3.466,78
%0,74
YARIM ALTIN FİYATI
1.695,86
1.738,70
%0,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.402,34
3.466,78
%0,74
ATA ALTIN FİYATI
3.498,66
3.586,67
%0,44
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
291,52
349,17
%0,67
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
479,19
497,73
%0,69
GREMSE ALTIN FİYATI
8.551,00
8.717,00
%0,47
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