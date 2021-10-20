Emeklinin Ocak zammı netleşiyor: Enflasyon tahminine göre emekliye 634 TL zam!
Son dakika haberleri... Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan emekli zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46’ya ulaşacak. Maaşlarda 634 TL'ye varan artış olacak... İşte emeklinin alacağı yeni zamla birlikte 2021 maaşları...
Bu yıl iki defa zam ve iki defa ikramiye alan emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan emekli zammında. Emeklinin alacağı ücreti belirleyen 3 temel parametre var. Peki, emekli 2021'de ne kadar alacak? Emeklinin 2021 maaş zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
3 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.
EN ÇOK 8 BİN 126 TL
Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.46'yı bulabilecek.
Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.
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