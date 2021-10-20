Emeklinin Ocak zammı netleşiyor: Enflasyon tahminine göre emekliye 634 TL zam!

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Bu yıl iki defa zam ve iki defa ikramiye alan emeklinin gözü kulağı Ocak ayında yapılacak olan emekli zammında. Emeklinin alacağı ücreti belirleyen 3 temel parametre var. Peki, emekli 2021'de ne kadar alacak? Emeklinin 2021 maaş zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...