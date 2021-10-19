Jet yakıtı ikmalinde dünyada bir ilk: Tam 4.445 ton daha az karbon emisyonunun atmosfere salınmasını engelliyor

TFS CEO'su Hüseyin Hilmi Aslanoğlu, "TFS olarak daha kuruluş aşamasından itibaren tüm adımlarımızı geleceği kurgulamaya dönük olarak attık. Günü kurtarmak yerine sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir operasyon kurguladık. Kısa vadedeki ufak kazançlar yerine uzun vadedeki çok daha kalıcı faydaları gözettik. Elektrikli araç projemiz de bu vizyonun en güzel çıktılarından birisi oldu. Bugün itibariyle yakıt sarfiyatından elde ettiğimiz kazanç ve çevrenin korunmasına yaptığımız katkı ile proje kendisini amorti etti diyebiliyoruz. Bundan sonra da adımlarımızı uzun vadeli ve kalıcı faydalar sağlamaya dönük olarak atmaya devam edeceğiz" dedi. "TFS Green markamız, çevre dostu uygulamalarımızı ve projelerimizi anlatıyor. TFS Green bizim gelecek vizyonumuzun bir yansıması" sözleriyle TFS'nin çevre konusunda gösterdiği hassasiyetin altını çizdi.

ŞİRKET BİLGİSİ [TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.]:

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.; 300.000 m3 depolama kapasiteli yakıt çiftliği, gemi ikmal limanı ve havalimanına saatte 3.750 m3 (62 uçağa aynı anda ikmal) jet yakıtı pompalayabilen 81 km uzunluğunda hidrant pompa ve filtre sistemi ile dünyanın en büyük entegre jet yakıtı ikmal operasyonlarından birisine sahip Türkiye'nin lider jet yakıtı şirketidir.

Şirket, her türlü hava aracı için petrol ürünleri, madeni yağlar ve gresler ile petrokimya ürünleri, kimyevi maddeler ve boyalarının yurt içi ve yurt dışında satımı, ithali, ihracı, dağıtımı ve nakliyesini yapmak ve yaptırmaktır.