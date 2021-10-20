1 tondan 1 litre üretiliyor! Litresi 2 bin 500 TL

PEK ÇOK FAYDASI VAR

1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, "Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Badem ve çörek otu yağının litresi 300 lira. Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.