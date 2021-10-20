20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 1 tondan 1 litre üretiliyor! Litresi 2 bin 500 TL

1 tondan 1 litre üretiliyor! Litresi 2 bin 500 TL

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
1 tondan 1 litre üretiliyor! Litresi 2 bin 500 TL

Üretilmesi oldukça meşakkatli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar oldukça yüksek fiyatlı bu şifa kaynağı yağları gram gram satın alıyor.

Aktarların sattığı nane, kekik ve lavanta yağının litresi 2 ila 2 bin 500 TL'den satışa çıkarılıyor.

Aromatik ve tıbbî yağlar pek çok hastalığa şifa oluyor. Bu şifa veren yağların fiyatının yüksek olmasının nedeni de, 1 ton üründen 1 litre yağ üretilmesi.

LİTRESİ 2 BİN 500 TL

Bitkisel tedavi için kullanılan aromatik yağlar, fiyatları fazla olmasına rağmen rağbet görüyor. Vatandaşlar, litre fiyatları 2 bin 500 lirayı bulan bu yağları gram gram alıyor.

PEK ÇOK FAYDASI VAR

1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, "Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Badem ve çörek otu yağının litresi 300 lira. Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.

Litresi 2 bin 500 TL LİTRESİ 2 BİN 500 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA