1 tondan 1 litre üretiliyor! Litresi 2 bin 500 TL
Üretilmesi oldukça meşakkatli olan tıbbî ve aromatik yağların litresi 2 bin 500 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar oldukça yüksek fiyatlı bu şifa kaynağı yağları gram gram satın alıyor.
Aromatik ve tıbbî yağlar pek çok hastalığa şifa oluyor. Bu şifa veren yağların fiyatının yüksek olmasının nedeni de, 1 ton üründen 1 litre yağ üretilmesi.
LİTRESİ 2 BİN 500 TL
Bitkisel tedavi için kullanılan aromatik yağlar, fiyatları fazla olmasına rağmen rağbet görüyor. Vatandaşlar, litre fiyatları 2 bin 500 lirayı bulan bu yağları gram gram alıyor.
PEK ÇOK FAYDASI VAR
1 ton üründen 1 litre yağ çıktığı için bu yağların fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden aktar İsmail Hakkı Ispartalı, "Saf yağların fiyatları yüksek. 1 ton kekik, nane ve lavanta otundan 1 kilo yağ çıkıyor. Bu yağların 1 litresi 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Badem ve çörek otu yağının litresi 300 lira. Vatandaşlar fiyatları yüksek olan bu yağları gram gram alıyor. Bu yağları vatandaşlar sağlık için kullanıyor. Birçok faydaları var. Biz de burada vatandaşlara hizmet veriyoruz" dedi.
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