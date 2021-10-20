Gözler TCMB’de! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

Elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden karşılayan Çin'de, yeşil enerjiye dönüş için atılan adımların kömür arzını daraltmasının ardından yaklaşan kış mevsimi ve enerji arzına ilişkin endişelerle artan kömür ihtiyacı kömür fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmıştı.

Dolar/yuan paritesinin 6,39'la hazirandan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ise öne çıkan bir başka gündem maddesi.

Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre dış ticaret açığı 622,8 milyar yenle beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yıllık yüzde 13, ithalat yüzde 38,6 arttı.