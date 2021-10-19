Yeni üretim üssü Türkiye

Bunlardan biri Moltek. Bir yatırım fonu alım yaptı. Diğeri de Alfa Kimya. Amerikalı bir firma aldı. Elimizdeki işlerin yarısı bitti diyebilirim. Türkiye'ye olan bu ilginin sebebi ise pandemide tedarik zinciri konusunda yaşanan zorluklar. Ayrıca Türkiye yabancılar için güvenilir bir yer olduğunu gösterdi. Türkiye'de üretim pandemiye rağmen durmadı. Ayrıca Türkiye'deki üretim kaliteli. AB standartlarında üretim var. Ayrıca AB'ye gümrük birliği nedeniyle kolay ihracat yapıldığı için yatırım da geliyor. Türkiye'de petrol çıkmıyor ama en büyük değerimiz stratejik yerimiz" dedi.