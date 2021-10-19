Vatandaşa fatura desteği! Bütçede dar gelirli vatandaşa destek

ÖĞRENCİ, DAR GELİRLİ VE YAŞLILARA DESTEK

Öğrencilere kredi, burs, pansiyon, özel okul desteği, harç ödemesi için destek verilecek. Ödeme gücü olmayan vatandaşın sağlık faturası için 23.4 milyar lira, 65 yaş üstü, bakıma ihtiyacı olana 13.2 milyar lira, engelli vatandaşa evde bakım için 15.6 milyar lira destek sağlanacak. Engelli taşıma giderleri için 1.3 milyar lira katkı sağlanacak. Yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında elektrik tüketim desteği kapsamında 2.4 milyar lira katkı verilecek.