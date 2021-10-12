Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

Öğrenimini sürdüren öğrenciler çeşitli kurumlardan sağlanan burs imkanlarını yakından araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs desteği için başvuru süreci merak ediliyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs desteği için detaylar kurumun sayfasından paylaşıldı. Diğer yandan 2021 yılı içinde burs tutarlarının ne kadar olacağı da merak ediliyordu. İşte, VGM burs başvuru detayları...