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Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

Öğrenimini sürdüren öğrenciler çeşitli kurumlardan sağlanan burs imkanlarını yakından araştırıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan burs desteği için başvuru süreci merak ediliyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere sağlanan burs desteği için detaylar kurumun sayfasından paylaşıldı. Diğer yandan 2021 yılı içinde burs tutarlarının ne kadar olacağı da merak ediliyordu. İşte, VGM burs başvuru detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 18:36
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Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek. Başvuru tarihi yaklaşıyor. Aranan şartlar için detaylar ise kurumun sayfasında duyuruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen burs ödeneği için başvuru tarihine sayılı günler kaldı. Ortaöğretim, yükseköğretim ve yabancı uyruklu öğrenciler burs imkanından yararlanabiliyor. Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler 9 ay boyunca burs ödemesi alıyor. İşte, VGM burs başvuru detayları...

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Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.

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Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.

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Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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Öğrencilere 100-400-600 TL burs verilecek! Başvuru tarihi yaklaşıyor! Aranan şartlar ise...

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.