Dünya devinden Türk mucitlere büyük destek!
Son dakika haberine göre: RTE Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi'nin ortak kuruluşu Dijitalpark Teknokent, daha tamamlanmadan dünyanın dev markalarının gözdesi oldu. Alman Mercedes-Benz'in, Dijitalpark Teknokent'te çalışacak genç mucitlerimizin geliştireceği projelere yatırım desteği vereceği duyuruldu.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Türkiye'ye veda ziyareti Türk-Alman işbirliklerini bir kez daha gündeme getirdi. Bu işbirliklerinden biri de dünyada sayılı örneği olan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kurulan Dijitalpark Teknokent oldu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi'nin ortak kuruluşu olan Dijitalpark Teknokent'in temeli temmuz ayında atıldı.
Bina tamamlanmadan inovasyon çalışmalarına başlayan Teknokent'in mucitlerine şimdiden bir dünya devi olan Mercedes-Benz talip oldu. Teknokent bünyesindeki yapay zeka destekli otonom sistemleri ile biyo-bozunur malzeme üretimdeki start-up'lara destek verecek. Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin ''Mercedes-Benz bu tarz destekleri daha önce kendi bünyesinde yaptıkları yarışmalarda yapıyordu. Ancak dışarıdaki start-up'lara ilk kez yatırım yapma kararı aldı.
Bunun için de kendisine dışarından çok teklifler gelmesine rağmen parasını buraya yatırarak buradaki girişimcileri öncelik verdiğini söyledi. Mercedes-Benz'in Girişim Sermayesi Yatırım Fonu A.Ş. isminde burada bir şirket kurmak için bizden talepleri oldu. 4 firmayla görüştürdük. Birine yatırım planlıyorlar'' dedi.
BİLGİ KAZANCA DÖNÜŞECEK
Mercedes'in yanı sıra Bosch gibi büyük firmalar da görüştüklerini anlatan Engin ''Buraya güven sonsuz. Çünkü hem arkasında Almanya'nın dijital desteği var hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güvencesi var. Burada bilginin paraya, kazanca dönüştüğü sistem olacak. Kazanca dönüşmeyen bilginin bir faydası yok. Ön kuluçkadan başlayarak prototip üretimine, hatta lojistiğe kadar gidecek bir sistem yaratacağız'' diye konuştu.
KREŞİ BİLE VAR
3 yıl içinde tamamlanacak Teknopark'ın bir ayağı da Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki yerleşkede olacak. İki ayaklı bir merkez olma özelliğiyle dünyada bir ilk olan Dijitalpark Teknokent'in mimarisi mucitlere ilham verecek şekilde tasarlandı. Dikdörtgen yerine elips binaların tercih edildiği yerleşke adeta bir yaşam merkezi olacak.
SABAH'a konuşan Tahsin Engin''Burada anneler de çalışacak. Ama aklı evdeki çocuğunda kalmasın, işine daha iyi konsantre olsun diye burada kreşimiz de olacak'' dedi. Yürüyüş parkurlarının, spor sahalarının, kafe ve restoranların da olacağı yerleşkenin yönetim binasında helikopter pisti de var.
İLHAM VEREN HAVA
Yerleşkede mucitlere ilham verecek tüm detaylar düşünüldü. Orman manzaralı çalışma ofislerinde çalışanları teknolojinin olumsuz etkilerinden koruyan, iyon dengesini koruyan bir hava akım sistemi kuruldu. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bilimsel olarak da kanıtlanan pozitif iyonlar kişilerin depresif, sinirli ve yorgun hissetmesine neden oluyor. Sistem özellikle kapalı ofis ortamlarında daha yoğun olan pozitif iyonları nötralize edecek.
LİSANSLAMA MERKEZİ
Yerleşkede İstanbul İnovasyon Lisanlama merkezi de kurulacak. Sadece bölgesindeki değil, başta Avrupa ve Türki cumhuriyetler olmak üzere Ortadoğu ve dünyanın her yerinden girişimci firmalara ev sahipliği yapacak.
300 GİRİŞİMCİ ÇALIŞACAK
Dijital Teknokent'te 24 Eylül 2021 tarihi itibariyle 7'si ön kuluçka,1'i de Strateji ve İnovasyon Araştırmaları Derneği olmak üzere toplamda 37 firma faaliyet gösteriyor. Tüm binaların yapımı tamamlandığında 300 girişimci firma bölgesinde faaliyet gösterecek. Yaklaşık 45 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Teknokent'te 4 bin Ar-Ge personeli istihdam edilecek.
550 kişilik konferans salonu ile lokal elektrikli şarj istasyonlarının bulunduğu bin 500 araçlık otopark alanı yer alacak. Teknokent üniversitelerde üretilen teknolojik bilginin toplum ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştürülmesinde ve bu teknolojinin ulusal ve uluslararası pazarlara sunulmasında proaktif bir köprü vazifesi görecek.
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