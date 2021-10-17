Dünya devinden Türk mucitlere büyük destek!

300 GİRİŞİMCİ ÇALIŞACAK

Dijital Teknokent'te 24 Eylül 2021 tarihi itibariyle 7'si ön kuluçka,1'i de Strateji ve İnovasyon Araştırmaları Derneği olmak üzere toplamda 37 firma faaliyet gösteriyor. Tüm binaların yapımı tamamlandığında 300 girişimci firma bölgesinde faaliyet gösterecek. Yaklaşık 45 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Teknokent'te 4 bin Ar-Ge personeli istihdam edilecek.

550 kişilik konferans salonu ile lokal elektrikli şarj istasyonlarının bulunduğu bin 500 araçlık otopark alanı yer alacak. Teknokent üniversitelerde üretilen teknolojik bilginin toplum ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştürülmesinde ve bu teknolojinin ulusal ve uluslararası pazarlara sunulmasında proaktif bir köprü vazifesi görecek.