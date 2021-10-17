Hedef Holding hisse ne zaman işlem görecek? Hedef halka arz sonuçları açıklandı mı?

HEDEF HOLDİNG HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hisselerin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre 18-22 Ekim tarihleri arasında borsada gongun çalması ve Hedef Holding'in hisselerinin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HEDEF HOLDİNG HESABA KAÇ LOT GEÇER?

Bu sorunun net bir cevabını vermek oldukça zor ancak son dönemdeki halka arzlara göre yapılacak bir değerlendirmeye göre KIM markete 183.000 başvuru olduğu dikkate alınırsa aynı şekilde bir başvuru olursa hesaba düşecek lot sayısı 115 lot olacaktır. TL karşılığı ise 225₺ olur.

Margün Enerji halka arzı kadar bir katılım olursa 206.000 Başvuru olduğu düşünülürse 102 lot olacaktır 200₺

Halka arza katılım 250.000 kişi olursa kişi başı düşen lot sayısı 84 olur bunun TL karşılığı ise 164 TL olur.