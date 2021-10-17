Avrupa'da elektrik fiyatları Türkiye'ye göre 2 kat daha fazla arttı
Elektrik piyasasında fiyatlar 9 ayda Avrupa'da yüzde 150, Türkiye'de yüzde 75 arttı. 2021'in Ocak-Eylül ayı verileri baz alındığında doğal gaz ve kömürdeki fiyat artışları elektriğe de yansıdı. Avrupa'nın önde gelen piyasalarındaki fiyatlar Türkiye'ye göre 2 kat daha fazla artış gösterdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından Avrupa'da enerji tedarikinin talebe yetişememesi ve doğal gaz ile kömürde görülen rekor fiyatların ardından elektrik piyasalarında da hızla artan fiyatlar ülkeleri zor durumda bırakmaya devam ediyor.
Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini doğal gazdan sağlayan Avrupa'da, bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları nedeniyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 avroya kadar çıkması, elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.
Avrupa'nın önde gelen piyasalarında yılın 9 aylık döneminde spot elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 150 artış görülürken, bu oran Türkiye spot elektrik piyasasında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.
Enerji krizinin en derin etkilerinin görüldüğü ülkelerden Birleşik Krallık'ta ocakta ortalama 90 avro olan 1 megavatsaat elektriğin piyasa fiyatı eylülde yüzde 146 artışla 221 avroya yükseldi.
Türkiye spot elektrik piyasası EPİAŞ'ta ise ocakta ortalama 298 lira olarak belirlenen 1 megavatsaat elektriğin fiyatı eylülde yüzde 75 artışla yaklaşık 521 lira oldu.
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