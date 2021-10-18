Kıdem tazminatı sıfırlanıyor mu? Bu şartlara dikkat

İş Kanunu'na göre aynı şirkette çalışan bir personelin farklı zaman dilimlerindeki çalışmaları bütün olarak ele alınıyor. Yargı kararına göre daha önce çalışılan süreler yıllık izne hak kazanmada dikkate alınmak durumunda. Aynı kıdem süresinden birden fazla kıdem ödenmiyor. Çalışan işyeri devredildiği için haklarını kaybedeceği endişesi ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatı talep edemiyor. İşyeri devri fesih niteliğinde olmayıp, devir nedeniyle buna bağlı hakların talep edilmesi imkânı bulunmuyor.