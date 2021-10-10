10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Ekim ayı evde bakım parası yatmaya başladı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 10 Ekim! Ekim ayı evde bakım parası arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Ülkemizde binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarını almak isteyenler; 10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor. Haberimizde bulunan bağlantıdan maaşınızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Ekim ayı evde bakım parası arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Ay ortasından itibaren yatırılmaya başlanan maaşlar nedeniyle evde bakım maaşının ne zaman yatacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; 10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar!
10 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşların ne zaman yatırılacağı hakkında açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor. Bunun için bu linki kullanabilirsiniz:
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu
Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır.
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- 10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Ekim ayı evde bakım parası yatmaya başladı mı?
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