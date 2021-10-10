10 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Ekim ayı evde bakım parası yatmaya başladı mı?

Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor. Bunun için bu linki kullanabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır.