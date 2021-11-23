Dünyanın gözü Biden’da! Gündem küresel kriz ve Türkiye’deki güven endeksi

Dünkü açıklamasında Powell'ın istikrarlı ve kararlı liderliğinin piyasaları istikrara kavuşturmaya ve ABD ekonomisini sağlam bir toparlanma sürecine sokmaya yardımcı olduğunu vurgulayan Biden, enflasyon tehdidini ele almada ve maksimum istihdam hedefini sağlamada "doğru kişi" olduğuna inandığını kaydetti.

Powell ise para politikası araçlarını hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için kullanacaklarını belirtti.

Analistler, Powell'ın görevde kalmasıyla birlikte piyasalarda varlık alım hızının aralıktaki toplantıda değiştirilmesinin fiyatlandığını belirterek, ilk faiz artışının ise en geç Haziran 2022'deki toplantıda yapılmasının beklendiğini kaydetti.