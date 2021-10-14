TCMB Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı faiz düşer mi artar mı?
Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Döviz kurunda ve ekonomide yaşanan hareketli günlerin ardından Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Piyasaların merakla beklediği faiz düşer mi artar mı? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü. Peki; Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman?
Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. TCMB'de yaşanan değişimlerin ardından, piyasalarda gözler Ekim ayı için alınacak faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz ay; Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedilmişti. Peki; Ekim ayı faiz toplantısı ne zaman?
EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı alınmıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.
EYLÜL'DE FAİZLER DÜŞMÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.
Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.
Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi:
"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.
Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."
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