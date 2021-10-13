Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!

Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş: Dün piyasalarda etkili olan zayıf risk iştahı ve ABD 10 yıllıklarının akşam saatlerinde %1,60 seviyesi altına gerilemesi çerçevesinde ons altının alıcılı bir seyir izlediği takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 1750$ seviyesi üzerinde tutunan ve 1750,84$ – 1769,36$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1760,11$ seviyesinden tamamladı.

Bir süredir bültenlerimizde piyasalarda artan stagflasyon endişelerinin ons altında yukarı yönlü çabaları destekleyebileceğini, ancak alternatif getirilerde devam etmekte olan yükseliş eğiliminin bu çabaları sınırlayabileceğini ifade etmekteyiz. Son dönemde ons altında görülen fiyatlamanın bu durumun net bir yansıması olduğunu belirtebiliriz. Stagflasyon fiyatlamaları piyasalardaki güvenli liman talebini artırarak ons altında yukarı yönlü bir eğilim oluştursa da Fed'in yakın zamanda başlayacak olacak tapering programı ve paralelinde tahvil getirilerinde hızlanması beklenen yükseliş hareketi de değerli metaller için olumsuz bir zemini işaret ediyor. Bu iki fiyatlama arasında sıkışan ons altında bir süre yön arayışının etkili olması beklenebilir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki görünümün değerli metallerdeki görünüm açısından önemli olduğunu ve bu cephedeki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabaların sınırlı kalabileceğini ifade etmekte fayda var.