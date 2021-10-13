Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
Güne yükselişle başlayan gram altın 517 lira seiyesinde işlem görüyor. Yurtiçi ve küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Altının yönü için belirleyici olacak ABD enflasyon verisi saat 15.30'da açıklanacak. Enflasyon verisi öncesi altının ons fiyatı sınırlı yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 1900 dolar bandından 1750 seviyelerine düşen ons altın haberin yazıldığı dakikalarda 1776 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeleren kaynaklı dalgalı seyir izleyen ons altında yükselişin sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsama gözler bugün açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? 13 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yönünü belirleyecek. Enflasyon verisi açıklanır açıklanmaz son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte 13 Ekim tarihli altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları:
Şeker Yatırım: Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1751 ve 1744 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1760 ve 1771 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.
Vakıf Yatırım: Değerli metaller, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle son dönemde zayıf seyrederken, zaman zaman gelen tepki alımlarına rağmen zayıflığın süreceğini düşünüyoruz. Ons altında, 1.775-1.780 kısa vadeli direnç bölgesi haline geldi. Bu seviye üzerinde alımlar kısa vadede hızlanabilir ancak olası yukarı hareketlerde 1.800-1.810 bölgesi satış fırsatı amacıyla direnç olarak izlenebilir. Aşağıda 1.745-1.720-1.700 destek seviyeleridir.
Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş: Dün piyasalarda etkili olan zayıf risk iştahı ve ABD 10 yıllıklarının akşam saatlerinde %1,60 seviyesi altına gerilemesi çerçevesinde ons altının alıcılı bir seyir izlediği takip edildi. Bununla birlikte gün içerisinde 1750$ seviyesi üzerinde tutunan ve 1750,84$ – 1769,36$ seviyeleri arasında işlem gören ons altın, günü 1760,11$ seviyesinden tamamladı.
Bir süredir bültenlerimizde piyasalarda artan stagflasyon endişelerinin ons altında yukarı yönlü çabaları destekleyebileceğini, ancak alternatif getirilerde devam etmekte olan yükseliş eğiliminin bu çabaları sınırlayabileceğini ifade etmekteyiz. Son dönemde ons altında görülen fiyatlamanın bu durumun net bir yansıması olduğunu belirtebiliriz. Stagflasyon fiyatlamaları piyasalardaki güvenli liman talebini artırarak ons altında yukarı yönlü bir eğilim oluştursa da Fed'in yakın zamanda başlayacak olacak tapering programı ve paralelinde tahvil getirilerinde hızlanması beklenen yükseliş hareketi de değerli metaller için olumsuz bir zemini işaret ediyor. Bu iki fiyatlama arasında sıkışan ons altında bir süre yön arayışının etkili olması beklenebilir. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarındaki görünümün değerli metallerdeki görünüm açısından önemli olduğunu ve bu cephedeki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü çabaların sınırlı kalabileceğini ifade etmekte fayda var.
Teknik görünümde ise göstergelerin kısa vade için 1725$ – 1800$ bandını ön plana çıkarmakta olduğunu görüyoruz. Bugün yurt dışında İngiltere ve Euro Bölgesi'nde Ağustos Sanayi Üretimi, Almanya ve ABD'de ise Eylül TÜFE verileri açıklanacak. Yurt dışı akışta ayrıca FOMC Toplantı Tutanakları ve Fed YK Üyesi Brainard'ın Konuşması da yakından takip edilecek.
Seda Yalçınkaya: Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1762 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Tahvil faizlerindeki geri çekilme, ons altına sınırlı güç veriyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.34, ABD 10 yıllıkları %1.58 yakınlarında seyrediyor. Fed'den yükselen şahin sesler artmaya başladı. Clarida ve Bullard ekonominin varlık alımlarının azaltılmasına hazır olduğunu söylerken, Bostic enflasyonun geçici olmadığını söyledi. Tapering beklentileri Dolar'ı, enflasyon beklentileri tahvil faizlerini yukarı iterek ons altında yükselişleri törpüleyebilir. Bugün ABD'den gelecek TÜFE rakamının yakından izlenmesinde fayda var. Veri en son Ağustos'ta %5.3 seviyesinde gerçekleşerek 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürmüştü. Öte taraftan Fed'in son toplantısına ait FOMC tutanakları da takip edilecek.
Teknik Analiz: Ons altın dün 1760 üzerine çıktıktan sonra kalıcı olamayarak geri çekildi. Değerli metalde yükseliş isteği var ancak alımlar güçlü değil. Direnç bölgelerinden baskı izleniyor. Bu sabah 22 günlük ortalamaya denk gelen 1760 üzerinde seyreden ons altında bu seviye üzerinde kalıcı olunması 1780 seviyesine doğru yükselişleri beraberinde getirebilir. Tekrar bu seviye altına geri çekilmelerde 1750 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. 1770 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için kritik gün! Yükseliş sürecek mi? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı alın fiyatı!
- gsb.gov.tr: GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB güvenlik ve temizlikçi alımı sözlü sınav ne zaman?
- EDHO 7. sezona bomba transfer iddiası! Büyük ses getirecek fırtınalar estirecek! Hayranları şimdiden heyecan içinde
- Son dakika: Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı? 2021 asıl ve yedek talihliler nereden öğrenilir?
- AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavları online mı, yüz yüze mi?
- ÖSYM takvimi: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite 140 baraj puanı ne zaman tercih yapacak?
- İlk ara tatil ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 1 haftalık Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçnda yapılacak?
- VW Caddy detayı! Yeni Ford Connect ne zaman satışa çıkacak? 2021 Ford Tourneo Connect özellikleri neler?
- Magnum çekilişi canlı izleme yolları: 2021 Magnum Porsche çekilişi nereden yayınlanacak? Youtube ve TV'de olacak mı?
- Magnum Porsche çekilişi ne zaman, saat kaçta? 13 Ekim Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL sınavları internetten, online mı yapılacak?
- Şampiyonluk adayları arasındaydı! 12 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef Burcu elendi mi?