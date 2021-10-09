9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Doge festivali saat kaçta? Dogecoin yatırımcılarını bir araya getiren festival için tarih duyurulmuştu. Festivalin ertelenip ertelenmediğini merak edenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Dünya genelinde merakla beklenen Dogepalooza festivali hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Doge festivali ne zaman, saat kaçta? Dogepalooza festivali olarak adlandırılan Doge festivali için geri sayım başladı. Texas Augarland'de gerçekleştirilecek. Söz konusu festival tarihini merak edenler, Doge festivalinin hangi tarihe yapılacağını araştırıyor. Doge festivali ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
DOGE FESTİVALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dogepalooza'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Doge festivali 9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Teksas, Sugar Land'de yapılacak festivalin saat kaçta gerçekleştirileceği bilinmiyor.
ELON MUSK DOGE FESTİVALİNE KATILACAK MI?
Dogepalooza 2021'e katılıp katılmayacağını sorusuna "Kulağa eğlenceli geliyor" şeklinde yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk'ın da festivalde yer alması bekleniyor.
Efsanevi şarkıcı Dione Warwick festivalde bir assolist olarak yer alacağını doğruladı. Ona Grammy ödüllü Damon Elliot ve klasik piyanist Chloe Flower eşil edecek.
DOGECOİN FESTİVALİNE KİMLER KATILACAK?
Dionne Warwick Dogecoin festivalini idare edecek. 80 yaşındaki Dionne Warwick tüm zamanların en çok izlenen kadın vokallerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca festivale Dionne Warwick'in oğlu olan ünlü plak yapımcısı Damon Elliott'un da katılacağı bildirildi.
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