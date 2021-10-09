Doge festivali ne zaman, saat kaçta? Dogepalooza festivali olarak adlandırılan Doge festivali için geri sayım başladı. Texas Augarland'de gerçekleştirilecek. Söz konusu festival tarihini merak edenler, Doge festivalinin hangi tarihe yapılacağını araştırıyor. Doge festivali ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

DOGE FESTİVALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dogepalooza'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Doge festivali 9 Ekim'de gerçekleştirilecek. Teksas, Sugar Land'de yapılacak festivalin saat kaçta gerçekleştirileceği bilinmiyor.