Yerli otomobil TOGG’un satışa çıkacağı tarih belli oldu! TOGG fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak?

ARGE ÇALIŞMALARINA HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?

Konya'da gün boyu yoğun programlara ve açılışlara katıldığını belirten Varank, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Varank, yatırım yapmak isteyen tüzel kişi ya da firmalara ne tür destekler verildiğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin sadece teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olması için çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Daha önce Türkiye'de hiç üretilmemiş ürünlerin Ar-Ge'sinin TÜBİTAK ile yapıldığını ifade eden Varank, "Bunun gibi onlarca örnek verebilirim. Devletimiz üretim, Ar-Ge yapmak isteyen firmalara hangi destekleri veriyor diye merak ediyorsanız 'www.yatirimadestek.gov.tr' web sitesinden Türkiye'deki bütün kamu kurumlarının verdiği destekleri, teşvikleri takip edebilirsiniz. Bu adresi sık kullanılanlara eklemenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.