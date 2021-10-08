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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş da açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş da açıklandı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği Ocak zammı hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 5.21’e ulaşacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. İşte 2021-2022 en düşük ve en yüksek emekli maaşları.

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

Takvim'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

Zam oranı için ipuçları da geliyor.

3 VERİ DAHA VAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak.

Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

EN ÇOK 8 BİN 237 TL

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek.

Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 405 lira artışla 8 bin 237 liraya ulaşacak.

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