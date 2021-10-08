SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş da açıklandı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği Ocak zammı hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 5.21’e ulaşacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. İşte 2021-2022 en düşük ve en yüksek emekli maaşları.
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
3 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak.
Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.
EN ÇOK 8 BİN 237 TL
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek.
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