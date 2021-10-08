Türkiye’nin tıbbi aromatik bitkilerden geliri 150 milyar dolar olabilir

Babadağ ilçesi yakınlarındaki kekik ve lavanta fidanlığında inceleme yapan Prof. Dr. Ali Çelik, "Ülkemiz bitki açısından oldukça zengindir. Yaklaşık 12 binin üzerinde bitki vardır. Bunun dört binini yalnızca ülkemize ait endemik bitkiler oluşturmaktadır. Ülkemiz aynı zamanda ticareti yapılan tıbbı ve aromatik bitkiler açısından da zengindir. Dünya piyasasında tercih edilen içerik acısından oldukça zengindir. İspanya tıbbı aromatik bitkiler açısından yaklaşık 35 milyar dolar geliri var. İtalya 12 milyar dolar, İran 8 milyar dolar, Pakistan 1 milyar dolar, ama ülkemiz milyon dolarlar civarındadır. Bunun mutlaka Pazar payının arttırılması gerekir. Bizim ülkemiz, özellikle origanum gurubu kekikler açısından dünya piyasasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle kıraç alanlarda çok fazla suyun istemediği yerlerde, bunun fizibilitesinin akademisyenler tarafından yapılıp özendirilmesi gerekiyor. Dünya pazarında akademisyenler tarafından içeriklerinin akredite laboratuvarlarda yapılıp barkotlanarak satılması gerekiyor" dedi.