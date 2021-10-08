Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 125 Çalışma Uzman Yardımcısı işe alınacak
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız” dedi. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Resmi Gazete'de yer alan bir başka ilanla 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacağını duyurdu. İşte iş başvuruları için gerekli şartlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına toplam 135 personel alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre 125 çalışma uzman yardımcısı istihdam edilecek.
Başvuruda bulunacak adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren ve ilanda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan KPSS'de istenilen puan türlerinden en az 70 almış olması ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Adaylar başvurularını 12 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreciyle ilgili diğer bilgiler bakanlığın internet adresinden duyurulacak.
Başvurular arasından, her bir grup için en yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü
sınava çağırılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek.
Sözlü sınava ilişkin konu başlıkları başvuru esnasındaki ilanda yer alacak. Sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacak. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak. Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecek.
BAKAN BİLGİN'DEN "TEŞKİLATIMIZI SİZLERLE DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ" MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Resmi Gazete'de yer alan ilana ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bilgin, "Sevgili gençler; bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 çalışma uzman yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da Resmi Gazete'de yer alan bir başka ilanla 10 coğrafi bilgi sistemi uzman yardımcısı alacağını duyurdu.
Bakanlığa bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel alımı için mesleğe özel yarışma sınavı yapılacak.
Başvuruda bulanacak adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği, şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 alması ve 1 Ocak 2021 günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.
Adaylar başvurularını 13 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar bakanlığın internet sayfasından ilan edilecek.
Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek.
Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınavın ardından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanacak.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, yarısını geçmemek kaydıyla yedek liste belirlenecek. Atanmaya hak kazananların listesi bakanlığın internet sayfasından duyurulacak.
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