Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul, günü yükselişle kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 25,23 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,09 ile metal, ana sanayi oldu.

SATIŞ AĞIRLIKI SEYİR HAKİM

Analistler, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmeler ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 1.420 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.