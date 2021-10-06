Devreden KDV yüküne yeni bir çözüm önerisi

ÇEKI ÖNERİSİ

Şu anda reel sektörün 168 milyar lira devletten KDV alacağı olduğunu hatırlatan Özdebir, Gelir İdaresi'ne önerdikleri çözüm önerisini şu şekilde anlattı:



"Hazine'nin dengeleri açısından böyle bir paranın ödenebilmesi mümkün değil. Ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) devreden KDV'lerinizi size (KDV alacaklısı) ödeyeyim ama çalıştığınız bankaya gideceksiniz, özel bir hesap açtıracaksınız ben o hesaba sizin KDV alacağınız kadar çek kesme hakkı tanıyacağım. Paraya kimse elini sürmüyor.