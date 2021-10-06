Devreden KDV yüküne yeni bir çözüm önerisi
İş dünyasının uzun zamandır beklediği KDV alacağı hususunda kritik bir adım daha atıldı. İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devreden tutarla beraber 168 milyar TL’ye ulaşan KDV alacağı için nakit yerine "çek" formülünü tavsiyesi geldi.
Antalya'da gerçekleştirilen Meslek Komiteleri toplantısında gazeteciler ile bir araya gelen Özdebir, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile herkesi şaşırttığını dile getirdi.
"TÜRKİYE'YE MAHSUS DEĞİL BÜTÜN DÜNYANIN SORUNU"
Özdebir, "Şahsen faiz indirimini beklemiyordum. Ama düşünürsek, dünyada gıda fiyatları bir yıl içinde yüzde 35 civarında arttı.
Emtia fiyatlarında da ortalama yüzde 75'lik bir artış vardı. Bu Türkiye'ye mahsus değil, bütün dünyanın sorunu. Merkez Bankası politikalarında değişiklik olmazsa kurların tekrar önümüzdeki günlerde 8.50 seviyesine ineceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
Merkez Bankası'nın faiz kararını alırken TÜFE yerine çekirdek enflasyonu dikkate almasını değerlendiren Özdebir, "Bütün bunlar bizim algılarımızla ilgili. Enflasyon yaşadığımız günün gerçeği, faiz ise vade sonunda gerçekleşecek bir olay. Şu anda enflasyon yüzde 19, üretici enflasyonumuz yüzde 45'in üzerinde ama bir ay vadeli para yatırdıysan bir ayın sonunda faizin ne olacağını bilmiyoruz. Belki de iş, Merkez Bankasının dediğine gelecek" dedi.
"FETÖ'CÜLER SAPTIRIYOR"
Faiz ne kadar yüksek olursa olsun yurt dışındaki Türkiye algısı değişmedikçe yabancı sermayeyi ülkeye çekmenin zor olduğuna dikkati çeken Özdebir, "FETÖ'cüler hala yurt dışında çalışıyorlar. Orada bir sürü yalan haberler çıkartıyorlar, olayları saptırıyorlar. Biz de birtakım insanların ayaklarına basıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
ÇEKI ÖNERİSİ
Şu anda reel sektörün 168 milyar lira devletten KDV alacağı olduğunu hatırlatan Özdebir, Gelir İdaresi'ne önerdikleri çözüm önerisini şu şekilde anlattı:
"Hazine'nin dengeleri açısından böyle bir paranın ödenebilmesi mümkün değil. Ben (Hazine ve Maliye Bakanlığı) devreden KDV'lerinizi size (KDV alacaklısı) ödeyeyim ama çalıştığınız bankaya gideceksiniz, özel bir hesap açtıracaksınız ben o hesaba sizin KDV alacağınız kadar çek kesme hakkı tanıyacağım. Paraya kimse elini sürmüyor.
Şartları... Bir, ben senin paranı ödediğime göre, indirilecek KDV'yi de sıfırlayacaksın. İki, yazdığın her çeki 3 ay vadeli yazacaksın. Bunun amacı, çarpan etkisiyle bu (çek), piyasada dolaşsın, daha fazla iş hacmi yaratsın. 168 milyar lira çok büyük bir rakam. Bu, piyasaya enjekte edildiği zaman ciddi bir genişleme yaratır. Gelir İdaresi yetkilileri de bu formülle 'verdiğimiz paranın yüzde 90'ınını geri toplarız."
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