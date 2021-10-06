Dünya mobilya devi IKEA'dan Türkiye kararı! Alımı büyütmek için yoğun bir çalışma içindeyiz
İsveç merkezli mobilya firması IKEA, Türkiye'den daha fazla alım yapmak için hareket geçti. Bu duruma sebep olarak pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan navlun maliyeti gösterildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel "Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN 20-25 ÜRETİCİ İLE ÇALIŞIYOR
IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye'de ürettirip dünyanın çeşitli ülkelerindeki IKEA mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor. IKEA mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.
TÜRKİYE'DE ÜRETİM YAPTIRMA KONUSUNDA CİDDİ ADIM
IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel Reuters'a yaptığı açıklamada, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye'de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye'de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi ve ekledi:
"IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor."
EN YÜKSEK STANDART HEDEFLENİYOR
Nişel, IKEA'nın Türkiye'den dünyaya yaptığı ihracat tutarı ile ilgili bilgi vermedi. Ancak IKEA'nın Türkiye'den ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.
Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor.
Bununla beraber, Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.
NAVLUN MALİYETLERİ BÜYÜK ÖNEM KAZANDI
Navlun maliyetlerinin şu anda büyük önem kazandığını vurgulayan Nişel, Uzak Doğu'dan bir konteynerin pandemi öncesinde 2,000 dolara geliyorken şu anda bu fiyatın 12,000 dolara çıktığına işaret etti
Üretimde bölgesel çeşitlendirmenin öneminin de bu dönemde ortaya çıktığını belirten Nişel, "Eskiden firmalar bir ürün en ucuz nerede üretiliyorsa orada üretiyordu. Ama dünya değişiyor, navlun fiyatları artıyor, hava kirliliği artıyor. Bu malları tek bir yerde üretip bütün dünyanın dört bir yanına göndermenin doğru bir strateji olmadığı anlaşıldı. Artık firmalar bunu görüyor... Büyük hacimli ürünlerin satıldığı yere yakın bir yerde üretilmesi en makul olanı, o yüzden biz de Türkiye'deki üretimin daha da arttırılmasını istiyoruz"diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süreç devam ediyor... Bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı 2021 hangi illerde yapılacak?
- 28. Dönem POMEM ilanı yayınlandı mı? 2021 polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Son açıklamalar...
- Green Card başvuru 2023 nasıl yapılır? DV-2023 Green Card başvuru ücretli mi? Green Card fotoğraf ölçüleri nelerdir?
- 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?
- TÜGVA nedir? TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu kimdir? TÜGVA açılımı nedir?
- İtalya İspanya maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi İtalya İspanya maçı saat kaçta oynanacak?
- Aşk 101 3. sezon olacak mı? Netflix'ten Aşk 101 3. sezon ile ilgili flaş açıklama! Aşk 101 2. sezonda neler yaşandı?
- Okullarda ilk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 1 haftalık tatil ayın kaçında yapılacak? Kasım tatili hangi gün?
- 140 puan barajı ne zaman tercih yapacak? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar...
- Kuruluş Osman yeni Turgut Alp kimdir? Kuruluş Osman Turgut Bey Rüzgar Aksoy kim?
- Kuruluş Osman Laskaris kimdir? Kuruluş Osman Rogatus Laskaris tarihte var mı?
- Kuruluş Osman Mikhael Kosses kimdir? Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı? Kosses Serhat Kılıç kimdir?