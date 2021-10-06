6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor. Bunun için bu linki kullanabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu