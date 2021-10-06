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6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası kaç ilde yattı?

6 Ekim evde bakım maaşı (parası) kaç ilde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı yatan iller 6 Ekim günü sorgulanıyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşlarını almak için ilgili kurumlara başvuru yapmanız gerekiyor. İşte; 6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde bakım maaşı 6 Ekim! Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak ediliyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden sorgulanabilen evde bakım maaşından faydalanmak için en az yüzde 50 engelli raporuna sahip olmanız gerekiyor. Bu raporu olan kişilerin eşi, çocuğu veya ailesi evde bakım maaşı ödemesi alabiliyor. İşte; 6 Ekim evde bakım maaşı yatan iller listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 EKİM!

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Ödemeler yattığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Evde bakım paralarının ayın 10'undan sonra yatırılmaya başlanacağı tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor. Bunun için bu linki kullanabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır.

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