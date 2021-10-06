Marmara’da lüfer bolluğu hem balıkçıların hem de balıkseverlerin yüzünü güldürdü

60 TL'DEN 20 TL'YE DÜŞTÜ

Su Ürünleri Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mahmut Uçan, ''Lüfer balığı başlangıçta tanesi 60 TL'ydi, şuanda tanesi 20-22 TL civarında. Balığın daha da bol olmasını bekliyoruz. Lüfer balığın denizin canavaradır ve çok kaliteli bir balıktır. Av döneminin 1-2 ay daha sürmesi gerekiyor, 3 ay da sürebilir. Balıklar Marmara Denizi ağırlıklı olarak Beykoz ve Paşabahçe'den çıkıyor. Denizin kirli olmasının, müsilajın balıkla hiç alakası yok. Biz kendimiz her gün en az 2-3 kilo balık yeriz. Hamsi, lüfer, palamut olsun hepsini tüketiyoruz. Halkımız çok rahat bir şekilde tüketebilir. Şu an en sağlıklı gıda balık. Başlarda 60 liraydı, şuan 20-25 lira tezgahlarda da 30-35 lira. Palamutun adı var lüferin tadı var. Lüfer çok kaliteli ve lezzetli bir balıktır. Hatta biz bazen halk arasında 'paşa balığı' deriz. En son bu bolluk 2008-2009 yıllarında yaşanmıştı. Bunun akabinde ise sarıkanat çıkacak, oda yeni başladı.'' dedi.