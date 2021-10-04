Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları kazanan isimler…
Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi merakla bekleniyor. 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Binlerce aday başvuruda bulunurken kazanan isimler noter huzurunda çekilen kura çekilişiyle belli oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 118 işçi için sonuçlar tarimorman.gov.tr adresinden belli olacak.
Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2021! Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları açıklanıyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte adaylar da sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da başlayan çekilişle Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları duyuruluyor. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak. Kura çekimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İşte; 2021 Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi!
TARIM BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Bakanlığın kura sonuçları isim listesi henüz açıklanmadı. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak çekilişin ardından liste tarimorman.gov.tr adresinden duyurulacak.
ALINACAK KADROLAR
İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
İşçi olarak alınacaklarda;
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veyameslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabuledilmeyecektir,
4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığıalmamış olmak,
5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçedüzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus KayıtSisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıylasahip olmak,
9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleriyapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik veşartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar görevebaşlatılmayacaktır,
10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısızolanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvanbakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idareninunvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemiolmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.
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