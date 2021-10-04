Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları kazanan isimler…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını SerbestçeYapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunhükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar vecasusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veyameslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabuledilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığıalmamış olmak,