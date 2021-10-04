TÜİK açıkladı! Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2021 Ekim ayı enflasyon verileri...
Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 2021 Ekim ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’e çevrilmişti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. İşte, Ekim ayı enflasyonunun verileri!
2021 Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? Ekim ayı enflasyon yüzde kaç? TÜİK tarafından her ay açıklanan ekonomik verilere göre enflasyon oranları belli oldu. Belirlenen oranlara göre; kira artış miktarı, maaş zamları da etkileniyor. Ekonominin temel göstergelerinden birisi olan enflasyon oranları 4 Ekim itibariyle açıklandı. Peki; Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haberleşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.
Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,5, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,83 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,36 azalış, imalatta yüzde 1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,34, su temininde yüzde 3,18 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,48, enerjide yüzde 62,38, sermaye malında yüzde 26,33 artış dikkati çekti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,97, enerjide yüzde 1,87, sermaye malında yüzde 1,98 artış kayıtlara geçti.
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık en düşük artış, yüzde 9,81 ile giyim eşyasında, yüzde 11,16 ile deri ve ilgili ürünlerde, yüzde 12,04 ile diğer mamul eşyalarda gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 102,01, ana metaller yüzde 91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış, yüzde 4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 4,49, kömür ve linyit yüzde 4, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigara fiyatları zamlı güncel liste: 4 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte yeni liste..
- Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi! 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları kazanan isimler…
- Zamlı sigara fiyatları 2021! Marlboro, Muratti, L&M, Chesterfield fiyat kaç TL? Sigara zammı sonrası güncel paket fiyatları…
- TÜİK açıkladı! Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2021 Ekim ayı enflasyon verileri...
- Ekim ayı kira zammı son dakika! 2021 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
- En ucuz sigara hangisi oldu? Marlboro, Parliament, Winston, Camel, Kent ne kadar? 4 Ekim güncel sigara fiyat listesi…
- Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigaraya zam geldi?
- Heyecan dorukta! ATV dizisi EDHO ne zaman başlıyor? EDHO 7. yeni sezon başlıyor mu?
- Liverpool Manchester City hangi kanalda? Liverpool Manchester City maçı nasıl izlenir?
- Türkiye Norveç bilet fiyatı ne kadar? Türkiye Norveç biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Yüzleri güldüren devlet desteği! Karşılıksız 1.100 TL ödeme! Başvurular devam ediyor!
- Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?