TÜİK açıkladı! Ekim ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? 2021 Ekim ayı enflasyon verileri...

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,5, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,83 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,36 azalış, imalatta yüzde 1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,34, su temininde yüzde 3,18 artış görüldü.