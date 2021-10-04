Evlenene en az 9 bin TL! 24 maaştan oluşan çeyiz yardımından kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek, evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak ve gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.